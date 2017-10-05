Новая волна эвакуаций в Екатеринбурге (Трансляция, ФОТО)

Трансляция обновлена 12:09 (время московское)

12:08 К слову, сегодня в России отмечается День учителя. Выведенные из школ преподаватели сейчас стоят на улицах с букетами цветов в руках.

12:04 Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что комментарии по данному поводу будут лишь после окончания проверки.

12:04 По всем адресам, сообщают очевидцы, выехали сотрудники экстренных служб. Полицейские создают зоны безопасности, в школы заходят кинологи с собаками. Рядом дежурят представители МЧС, а также скорой помощи.

12:01 «Позвонила дочь из школы №69, сказала, что все занятия отменены», – пишет нам читательница Евгения.

12:00 Из школы №10 учащиеся классами уходят греться в «Гринвич».

11:59 В настоящее время эвакуация школ продолжается. По сообщениям наших читателей, в Екатеринбурге также «заминированы» гимназия №9, школы №№ 69, 102, 85, 146 и 163.

11:59 В обеденный перерыв стало известно, что учеников и преподавательский состав вывели из школ №143 на улице Ясной и №10 на Вайнера.

Екатеринбург, по всей видимости, сегодня накрывает очередная волна массовых эвакуаций. Вслед за Арбитражным судом Свердловской области людей выводят из общеобразовательных учреждений.

Екатеринбург. Другие новости 05.10.17

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