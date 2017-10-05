В Новосибирске эвакуировали несколько школ из-за «минирования»

Сразу в нескольких образовательных учреждениях Новосибирска были прерваны занятия из-за сообщений о минировании. Детей, педагогов и других сотрудников эвакуировали из зданий. Силовики оцепили образовательные учреждения и ведут поиск взрывных устройств.

Как передает «Сибкрай.ru» эвакуированы учебные заведения в Кировском и Ленинском районах города. Очередная волна «минирований» прокатилась по Новосибирску во второй половине дня 5 октября. По словам жителей областного центра, из-за телефонных сообщений о минировании прерваны занятия в школе №27 на улице Плахотного, школе №128 на улице Вертковская, школе №86 на улице Порт-Артурская, школа №175 на улице Титова.

В социальных сетях новосибирцы пишут, что первые эвакуации прошли сегодня в Ленинском и Кировском районах города. Очевидцы рассказывают, что также приостановлена работа ряда объектов в Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах. В управлении МВД по Новосибирской области подтвердили, что по поступившим в полицию сообщениям проводятся проверочные мероприятия. «Поступила информация о подозрительном предмете», – уточнил представитель полицейского ведомства Михаил Бирюков, отвечая на вопрос об эвакуации школы №27.

Напомним, что из-за ложных сообщений о бомбах 28 сентября в Новосибирске были эвакуированы тысячи людей из торговых центров, аэропорта, автовокзалов и бизнес-центров. По данным источника Тайги.инфо в силовых структурах, всего в Новосибирской области было свыше 60 вызовов о заминированных объектах.

Отметим, что сегодня, 5 октября, массовые эвакуации проходят в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Так, в уральской столице была парализована работа нескольких школ и Арбитражного суда Свердловской области.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 05.10.17

В Махачкале обезврежены две бомбы. / Порошенко разозлил всех: украинские националисты готовятся к Майдану, ополченцы Новороссии – к войне. / СКР: Обыски «Открытой России» связаны с иностранным финансированием организации. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»