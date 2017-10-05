Вслед за Арбитражным судом в Екатеринбурге эвакуировали две школы

Екатеринбург, по всей видимости, сегодня накрывает очередная волна массовых эвакуаций. Вслед за Арбитражным судом Свердловской области людей вывели из двух общеобразовательных учреждений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», читатели нашего агентства сообщают, что в обеденный перерыв начали эвакуировать школу №143 на улице Ясной и №10 на Вайнера. В настоящее время уроки в учреждениях сорваны, дети и преподавательский состав выведены на улицу. К месту прибывают сотрудники экстренных служб. В полиции пообещали озвучить комментарий на этот счет позже – после проведения всех необходимых мероприятий.

Напомним, сегодня утром был эвакуирован Арбитражный суд Свердловской области. Всего на улицу было выведено около 600 человек. Причиной эвакуации стал подозрительный черный пакет. Сейчас полиция проводит по данному факту проверку. По ее итогам будет принято соответствующее решение.

В прошлую пятницу Екатеринбург накрыла мощнейшая волна лжеминирований. В городе были эвакуированы вокзалы, ТЦ и бизнес-центры, административные здания, школы. На несколько часов деловая и общественная жизнь была парализована. Свердловская полиция сообщила о 150 звонках криминального характера, по ним возбуждены три уголовных дела.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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