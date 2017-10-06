ФСБ вычислила телефонных бомбистов

Сотрудники ФСБ выяснили, кто совершал звонки о минировании различных объектов в разных городах по всей территории страны. Спецслужбы подозревают в телефонном терроризме четырех россиян, которые находятся за рубежом. «Мы установили, правда, не просто было это сделать – это российские граждане. Однозначно могу сказать – это четверо человек, которые находятся сейчас за границей», – заявил директор ФСБ Александр Бортников.

По словам главы ведомства, звонившие имеют пособников на территории России. Сотрудники ФСБ совместно с зарубежными коллегами устанавливают местонахождение преступников. Основные трудности с поиском злоумышленников возникли из-за того, что звонившие использовали IP-телефонию, а такие звонки отследить сложно. Бортников также добавил, что существует ряд технических проблем, связанных с тем, что звонки осуществлялись с территории другого государства.

По оценкам спецслужб, общий материальный ущерб, нанесенный организациям, куда поступали звонки, превысил 300 млн рублей. Бортников также отметил, что ФСБ совместно с законодателями и депутатами внимательно проанализируют произошедшее.

В начале сентября РИА «Новости» сообщали со ссылкой на источник, что волну звонков по России с сообщениями о минировании организовали из-за рубежа лица, связанные с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» (ИГ). Данные об этих людях не разглашаются в интересах следствия. В центре общественных связей ФСБ отказались комментировать эту информацию, но и не опровергли ее.

Позднее в СМИ появились сообщения, что звонки с угрозами осуществлял уроженец Ставропольского края, который ранее якобы воевал на стороне ИГ (запрещена в РФ) в Сирии. В ФСБ эту информацию опровергли и заявили, что она остается на совести тех изданий, которые ее публиковали. По данным источника в силовых структурах, звонки с угрозами «минирования» зданий в различных российских городах, в том числе вокзалов, аэропортов, административных зданий, школ, вузов и торговых центров, исходят, по предварительным данным, с территории Украины.

Напомним, волна телефонных звонков с сообщениями о якобы заложенных бомбах прокатилась по всей стране. Первые сообщения поступили 11 сентября. Взрывные устройства искали в различных зданиях в Уфе, Омске, Рязани, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Москве и других городах. По предварительным данным, за это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 населенных пунктах. «Заминировано» было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.10.17

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