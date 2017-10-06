Пятница, 6 октября 2017, 11:01 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

ФСБ вычислила телефонных бомбистов

ФСБ вычислила телефонных бомбистов

Сотрудники ФСБ выяснили, кто совершал звонки о минировании различных объектов в разных городах по всей территории страны. Спецслужбы подозревают в телефонном терроризме четырех россиян, которые находятся за рубежом. «Мы установили, правда, не просто было это сделать – это российские граждане. Однозначно могу сказать – это четверо человек, которые находятся сейчас за границей», – заявил директор ФСБ Александр Бортников.

По словам главы ведомства, звонившие имеют пособников на территории России. Сотрудники ФСБ совместно с зарубежными коллегами устанавливают местонахождение преступников. Основные трудности с поиском злоумышленников возникли из-за того, что звонившие использовали IP-телефонию, а такие звонки отследить сложно. Бортников также добавил, что существует ряд технических проблем, связанных с тем, что звонки осуществлялись с территории другого государства.

По оценкам спецслужб, общий материальный ущерб, нанесенный организациям, куда поступали звонки, превысил 300 млн рублей. Бортников также отметил, что ФСБ совместно с законодателями и депутатами внимательно проанализируют произошедшее.

В начале сентября РИА «Новости» сообщали со ссылкой на источник, что волну звонков по России с сообщениями о минировании организовали из-за рубежа лица, связанные с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» (ИГ). Данные об этих людях не разглашаются в интересах следствия. В центре общественных связей ФСБ отказались комментировать эту информацию, но и не опровергли ее.

Позднее в СМИ появились сообщения, что звонки с угрозами осуществлял уроженец Ставропольского края, который ранее якобы воевал на стороне ИГ (запрещена в РФ) в Сирии. В ФСБ эту информацию опровергли и заявили, что она остается на совести тех изданий, которые ее публиковали. По данным источника в силовых структурах, звонки с угрозами «минирования» зданий в различных российских городах, в том числе вокзалов, аэропортов, административных зданий, школ, вузов и торговых центров, исходят, по предварительным данным, с территории Украины.

Напомним, волна телефонных звонков с сообщениями о якобы заложенных бомбах прокатилась по всей стране. Первые сообщения поступили 11 сентября. Взрывные устройства искали в различных зданиях в Уфе, Омске, Рязани, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Москве и других городах. По предварительным данным, за это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 населенных пунктах. «Заминировано» было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.10.17

В Екатеринбурге девушка выпала с 12-го этажа. / В ночном ДТП на ЕКАДе погиб пешеход. / Под Владимиром поезд протаранил автобус: 19 человек погибли.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Новая волна эвакуаций: в День учителя в Екатеринбурге «заминировали» школы (Трансляция, ФОТО)

«С Днем учителя!» Челябинские школы эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Новосибирске эвакуировали несколько школ из-за «минирования»

Метки / терроризм

Депутат: один из российских пленников ИГ казнен, судьба второго неизвестна

В Новосибирске эвакуировали несколько школ из-за «минирования»

Российская авиация в Сирии уничтожила верхушку «Джебхат ан-Нусры»

В плененных террористами россиянах опознали казака и бойца подмосковного «Боевого братства»

Лавров: США «науськивают» террористов и устраивают смертельно опасные провокации в Сирии

Отец стрелка из Лас-Вегаса был психопатом – грабителем банков. Число жертв достигло 59

Волна лжеминирований в Нижнем Новгороде: эвакуированы 26 школ

В Московском регионе обезврежена очередная группа террористов: готовили взрывы
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Новости партнеров

Скандалы и происшествия, все новости

В Оренбургской области отчим убил пятилетнего ребенка

Крым /

В Севастополе судят гражданина, ударившего ножом в сердце родного брата

Крым /

Киевские кафе и рестораны обязали прятать меню на русском

Под Новосибирском мать убила двух детей, узнав об измене мужа

Екатеринбург /

В Ревде вандалы облили памятник Максиму Горькому краской (ФОТО)

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости