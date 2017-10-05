«С Днем учителя!» Челябинские школы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Челябинские школы охватила очередная волна ложных минирований.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральскую столицу продолжают лихорадить от звонков о заложенных в зданиях бомбах.

«Сегодня в городе заминированы школы №67, 109, 138, 152, 75, 13, 12, 154», – сообщается на странице сообщества «Типичный Челябинск».

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области факт вновь поступивших сообщений «о том, что на объектах инфраструктуры могут находиться представляющие опасность предметы», подтвердили. Однако, сколько именно звонков поступило от телефонных террористов, в полиции не уточнили.

Напомним, помимо Челябинска виртуальные лжеминеры сегодня поставили на уши также школы в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Энгельсе, Новосибирске, Верхней Пышме.

Примечательно, что все «минирования» в Челябинске связаны с какими-либо датами. К примеру, массовая эвакуация из крупных ТРК города прошла вечером 11 сентября: аккурат в 16-летие со дня террористической атаки в Нью-Йорке, когда два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра. 4 октября, когда на Челябинск и Копейск обрушилась мощная волна «терактов», в России отмечали День гражданской обороны. Сегодняшняя эвакуация учащихся школ, по всей видимости, «приурочена» к Дню учителя.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.10.17

В Катав-Ивановске задержали убийц медведицы с детенышами. / Уголовный розыск Челябинской области возглавил экс-начальник УМВД Магнитогорска. / Челябинская область получит федеральные деньги на «мусорный» проект. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»