В Махачкале обезврежены две бомбы

В Махачкале саперы обезвредили две самодельные бомбы мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

Взрывные устройства были обнаружены вечером 4 октября в цокольном этаже недостроенного здания в Редукторном поселке. В целях безопасности бомбы было решено обезвредить с наступлением утра, сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона.

Улица Петра Первого, рядом с которой находится здание, была перекрыта. Сейчас транспортное движение по этой улице восстановлено.

Махачкала, служба информации РИА «Новый День»

Махачкала. Другие новости 05.10.17

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