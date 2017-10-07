Новая волна ложных минирований. Под прицел снова попали торговые центры

Телефонные террористы в очередной раз сообщили о минировании крупных городских объектов. Сегодня жертвами атаки стали торговые центры. По данным паблика «Инцидент Екатеринбург», с семи часов вечера об эвакуации объявлено в ТЦ «Парк хаус», «Фан-Фан», «Комосомол», «Окей».

Ранее, днем, был «заминирован» комплекс «Глобус» и одна из городских школ. «Проверочные мероприятия на обоих объектах, о которых идет речь, завершились. Ничего криминального и взрывоопасного в служебных помещениях и на прилегающей территории органами внутренних дел и вспомогательными службами, к счастью, не обнаружено. Чтобы не подвергать возможной опасности людей, их пришлось побеспокоить и попросить выйти», – сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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