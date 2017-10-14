В Екатеринбурге из торгового центра эвакуируют людей и кошек

В Екатеринбурге в эти минуты идет эвакуация торгового центра «Карнавал». На месте работают экстренные службы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около 15 минут назад началась эвакуация ТЦ «Карнавал». Покупателей по громкой связи попросили покинуть магазин, объяснив это «техническими причинами».

К ТЦ подъехали пожарная и скорая машины. Вероятно, эвакуация связана с проверкой здания на минирование. Посетители вышли из магазина, но на парковке образовался затор, выехать на дорогу проблематично.

Интересно, что в «Карнавале» сегодня проходила выставка кошек, так что из здания эвакуировали не только людей, но и животных.

Добавим, вчера в центре Екатеринбурга эвакуировали отель DoubleTree by Hilton.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.10.17

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