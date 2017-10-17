В Екатеринбурге эвакуировали общежития УрФУ

В Екатеринбурге вслед за главным корпусом Уральского федерального университета эвакуировали и два общежития вуза, которые расположены на улице Большакова. Там живут студенты-журналисты, историки, филологи, философ, биологи, и так далее.

В университете пока не знают, ложная ли это тревога.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.10.17

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