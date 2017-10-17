УрФУ: минирования главного корпуса и общежитий оказались ложными

Сотрудники полиции и спасатели проверили главный корпус Уральского федерального университета, а также оба здания студенческих общежитий вуза на улице Большакова. К счастью, сообщения о минировании оказались ложными, сообщает телеграм-канал вуза. «Главный корпус закрыт до утра, так как учебный процесс сорван. Общежития работают в штатном режиме», – отметили в УрФУ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.10.17

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