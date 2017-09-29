Екатеринбург переживает очередную массовую волну «минирований». Главное

Сегодня Екатеринбург переживает очередную массовую волну «минирований» зданий. Горожане не на шутку взбудоражены сообщениями о заложенных бомбах в многочисленных госучреждениях, учебных заведениях, вокзалах, а также торговых и бизнес-центров. Кому-то «горячая пятница» подарила лишний выходной, а сотрудникам полиции, ФСБ и МЧС телефонные террористы подкинули напряженной работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже к 13 часам счет «заминированных» зданий исчислялся десятками, и с каждой минутой их количество росло. Среди них, в частности, были резиденция губернатора, областные министерства, вокзалы, отделы налоговой службы и службы судебных приставов, аппарат уполномоченного по правам ребенка, суды, администрации районов, вузы и школы. Людей эвакуировали из крупнейших торговых центров «Гринвич», «Мега», «Радуга-парк», «Алатырь». Массовые сообщения о минировании погрузили город в хаос. К трем часам дня загруженность улиц составляла 7 баллов. Эвакуацию обсуждали везде: на улицах, в трамваях, в магазинах. По городу можно было встретить огромное количество мчащихся с мигалками машин полиции, МЧС и скорой помощи. Некоторые граждане несколько раз попадали под «минирования». В общей сложности эвакуация, по данным на 16:30, затронула свыше 60 зданий. В полиции точную цифру не называют, отмечая, что продолжают получать тревожные сообщения. РИА «Новый День» ведет онлайн-трансляцию, сообщая обо всех «минированиях» в Екатеринбурге.

В полиции объясняют, что о заложенных в зданиях взрывных устройствах сообщили некие анонимы. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области сообщали, что, как и требуется в таких ситуациях, тщательной проверке подвергаются все служебные помещения учреждений и прилегающие территории зданий, о которых сообщали лжеминеры. Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из регионального ФСБ сейчас устанавливают авторов звонков. Угроза взрывов пока ни разу не подтвердилась. Об итогах начавшихся проверок силовики обещают проинформировать общественность позднее.

Напомним, лжеминирования ТЦ, бизнес-объектов, административных зданий и других мест с массовым пребыванием людей начались в российских городах три недели назад. За это время экстренные службы эвакуировали свыше 350 тысяч человек. Всякий раз спецслужбам приходится проводить тщательный досмотр помещений, но угроза взрывов ни разу еще не подтвердилась. До сегодняшнего дня в Екатеринбурге массовая эвакуация граждан проводилась 20 сентября, когда «заминировали» здания городской мэрии, ТРЦ «Гринвич», «Рубина» и цирка. В общей сложности эвакуировались около 8 тыс. человек. Угроза взрывов тогда также ни разу не подтвердилась.

Важно отметить, что после последней волны «минирований» зданий в Екатеринбурге полиция так и не задержала лжетеррористов. На этот счет поступали только неофициальные данные – о задержании 28-летнего жителя Ставропольского края Альберта Абрамова, которые пока подтверждения не нашли. Силовики склоняются к версии, что целью террористов было усыпить бдительность российских спецслужб. Чтобы при возникновении настоящей угрозы никто не воспринял ее всерьез из-за волны ложных сообщений.

Ранее российские и зарубежные информагентства выдвигали версии, что анонимные звонки о якобы имевших место заложенных бомбах поступают с территории Украины. Впрочем, никаких официальных данных на этот счет пока не поступало. Сенсационным заявлением разразился один из лидеров организации «Христианское государство – Святая Русь» Александр Карелин. Члены этой структуры, известной своей непримиримой позицией по отношению к фильму «Матильда», распространили письмо с угрозами поджечь кинотеатры, если те решатся показывать этот фильм. Карелин сообщил ряду СМИ, что ему поступило анонимное письмо, в котором неизвестные предлагали именно звонить в кинотеатры и угрожать их взорвать. «Есть методы борьбы гораздо действеннее, чем поджоги и другое… можно звонить», – сказал он.

Впервые СМИ сообщили со ссылкой на источники в правоохранительных органах о том, что вал телефонных звонков с сообщениями о терактах связан с запрещенной в России организацией «Исламское государство», 14 сентября. Однако многие специалисты по Ближнему Востоку высказали сомнение в причастности ИГИЛ к этим телефонным атакам.

Согласно еще одной неофициальной версии, к анонимным звонкам может быть причастна некая международная группировка хакеров, а звонки были выполнены из Брюсселя. Якобы хакеры преследуют цель получения выгоды и в ближайшее время можно ожидать от них требований внесения на определенные счета денежных сумм за прекращение атак. По некоторым данным, хакеры написали программу, способную формировать поток телефонных звонков (посредством IP-телефонии) на отобранные «кустовым способом» адреса объектов инфраструктуры.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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