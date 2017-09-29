«Полиция и пожарные по всему городу»: число эвакуированных в Екатеринбурге зданий приближается к двум десяткам (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Трансляция обновлена 11:52 (время московское)

11:52 К настоящему моменту эвакуированы также Дом актера на 8 Марта и здание Главпочтамта.

11:50 Эвакуировали и многие торговые точки на улице Малышева, на улице 8 Марта. На улицу вывели всех сотрудников и клиентов «Альфа-банка», расположенного в Доме контор. Спецмашин у этих зданий и точек пока не видно, очевидно, их просто не хватает.

11:46 Также ученики школы № 16 в Академическом рассказали о том, что всех вывели на улицу.

11:46 В министерстве спорта Свердловской области только что сообщили, что всех сотрудников здания на Малышева, 101, выводят на улицу из-за сообщения о минировании. В нем работают также аппарат уполномоченного по правам человека, департаменты Госжилстройнадзора и Гослесхоза.

В Екатеринбурге продолжают поступать новые тревожные сведения об эвакуации людей из-за сообщений о заложенных бомбах. «Сирены везде. Полицейские, пожарные и сотрудники других экстренных служб по всему городу», – сообщают читатели нашего агентства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в числе первых сегодня эвакуировали здания областного исполкома «Единой России», областного правительства, резиденции губернатора, а также министерства строительства области и МУГИСО на улице Мамина-Сибиряка. Ближе к часу дня стало известно, что людей вывели из здания минобразования области на улице Малышева, а также из пенсионного фонда на ВИЗ-бульваре, 7, и Мамина-Сибиряка, 145, и Кировского районного суда на улице Бажова. Информация об эвакуации торгового комплекса «Мытный двор» не подтвердилась.

К настоящему моменту очевидцы в социальных сетях сообщают, что под эвакуацию также попали Институт связи, центр занятости на Комсомольской, налоговой службы на улице Мичурина, пельменная «Замес» на Пушкина, управление Пенсионного фонда Ленинского района на Вайнера и другие объекты. «Судя по всему, число эвакуированных зданий приближается к 20», – говорят горожане. По всем адресам сейчас работают сотрудники экстренных служб. Силовики устанавливают авторов звонков, сообщивших о бомбах.

Напомним, в начале прошлой недели в Екатеринбурге также из-за сообщений о заложенных бомбах были эвакуированы здания администрации города, торгового центра «Гринвич», делового здания «Рубин» и цирка. Еще два дня спустя из-за «минирования» были эвакуированы сотрудники администрации Первоуральска. Во всех случаях сообщения оказались ложными.

Екатеринбург. Другие новости 29.09.17

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