Четверг, 5 октября 2017, 09:46 мск

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В Екатеринбурге эвакуировали здание Арбитражного суда

В Екатеринбурге эвакуировали здание Арбитражного суда

В эти минуты экстренные службы стянуты к Арбитражному суду Свердловской области – служителей Фемиды эвакуируют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказывают горожане в социальных сетях. «На месте уже работают полицейские и сотрудники МЧС. Всех попросили выйти на улицу. Деятельность судебной инстанции прервана. Из здания вывели более 100 человек. Говорят, что очередное «минирование», – сообщил нашему агентству один из читателей.

Напомним, в прошлую пятницу Екатеринбург накрыла мощнейшая волна лжеминирований. В городе были эвакуированы вокзалы, ТЦ и бизнес-центры, административные здания, школы. На несколько часов деловая и общественная жизнь была парализована. Свердловская полиция сообщила о 150 звонках криминального характера, по ним возбуждены три уголовных дела.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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