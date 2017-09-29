В Екатеринбурге «заминировали» правительство, резиденцию губернатора, исполком ЕР и два министерства

В Екатеринбурге – очередная волна телефонного терроризма.

На этот раз эвакуировали сотрудников из зданий областного исполкома «Единой России», областного правительства и резиденции губернатора. «Действительно, был звонок. Всех сотрудников эвакуировали примерно полчаса назад. Подъехала полиция, стоим, ждем», – рассказал пресс-секретарь свердловских единороссов Максим Бестфатер.

Информацию об эвакуации сотрудников «белого дома» и резиденции губернатора Свердловской области «Новому Дню» подтвердил глава департамента информполитики Александр Иванов. «Эвакуация уже проведена, все было довольно оперативно. Все службы сейчас приступили к своей работе – идет проверка помещений администрации губернатора и правительства региона. Будем надеяться, что скоро сможем вернуться к работе», – сказал он.

Также стало известо об эвакуации здания на улице Мамина-Сибиряка, где размещаются Министерство строительства Свердловской области и МУГИСО.

Напомним, в начале прошлой недели в Екатеринбурге также из-за сообщений о заложенных бомбах были эвакуированы здания администрации города, торгового центра «Гринвич», делового здания «Рубин» и цирка. Еще два дня спустя из-за «минирования» были эвакуированы сотрудники администрации Первоуральска.

Во всех случаях сообщения оказались ложными.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.09.17

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