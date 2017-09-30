Полиция: сообщения о «минированиях» объектов продолжают поступать

В областном главке пока не подводят итоги вчерашней волны лжеминирования зданий в Екатеринбурге. По словам официального представителя ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, звонки с сообщениями о бомбе продолжают поступать: «Но мы не будем конкретизировать, о каких объектах идет речь, поскольку не хотим популяризировать работу этих товарищей».

Горелых добавил, что ни одно из вчерашних сообщений о минировании подтверждено не было. Все объекты осмотрели сотрудники правоохранительных органов, Росгвардии, саперы.

«Сейчас полиция и иные службы находятся в состоянии повышенной оперативной готовности, – сообщили в ГУ МВД РФ по Свердловской области. – Итоги будем подводить, когда закончатся эти звонки. Может, это будет сегодня, а может, через месяц».

Напомним, первый звонок о минировании поступил вчера около полудня. Звонивший сообщал о бомбе, заложенной в здании правительства Свердловской области, а также в резиденции губернатора и ряде министерств. После этого звонки начали раздаваться к крупных ТЦ, детсадах и школах. К вечеру лжеминер перешел на районные торговые центры и продуктовые магазины «у дома». РИА «Новый День» вел трансляцию до позднего вечера. Сегодня утром стало известно, что на этом минер не успокоился. Ночью в Екатеринбурге эвакуировали сотни посетителей ночных клубов, а также постояльцев отелей. Звонки перестали поступать только после 2 часов ночи. То есть «марафон» эвакуаций в Екатеринбурге длился 14 часов.

И утром он возобновился: студенты сообщали о «минировании» юракадемии.

Екатеринбург. Другие новости 30.09.17

Центр Екатеринбурга через час перекроют из-за эстафеты. / С утра студенты сообщают о минировании юракадемии. / «Минирования» продолжались до двух ночи: эвакуировали ночные клубы и отели. Читать дальше

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