С утра студенты сообщают о минировании юракадемии

Сегодня в девятом часу утра звонок о минировании поступил в Уральскую юракадемию на улице Комсомольской. Тех, кто уже успел прийти на учебу, вывели на улицу. Также закрыт на проверку автодорожный колледж, но, по словам студентов, учебное заведение на Ленина не успели проверить вчера.

Отметим, что сообщения о минировании юракадемии поступало и вчера. Некоторые студенты в группах «ВКонтакте» предполагают, что кто-то решил под шумок сорвать пары и «пошутил». Тем не менее, занятия пока отменены на несколько часов – до окончания проверки.

Также не будет пар в ЕАДК – автодорожный колледж закрыт еще со вчерашнего дня, у здания дежурит пожарная машина. Проверка начнется позже.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.09.17

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