В Екатеринбурге – очередная волна эвакуаций: вывозят людей из «Меги», «Карнавала», «Глобуса»

В Екатеринбурге началась очередная волна эвакуаций. Пользователи соцсетей сообщают о том, что уже эвакуированы посетители трех торговых центров – «Меги», «Карнавала» и «Глобуса. Все сообщения от очевидцев поступили в одно и то же время с разницей в 2-3 минуты, пишет «Инцидент Екатеринбург».

Напомним, ранее сегодня днем были эвакуированы жильцы дома на Шейкмана, 19. Там действительно нашли пакет с взрывчатым веществом. Как правило, подобные взрывпакеты не несут в себе угрозы и способны лишь вызвать максимум легкие ожоги у человека, который находился на расстоянии нескольких метров. Однако в данном случае предметы обнаружены в непосредственной близости к жилому объекту и теоретически начинка может быть совсем иной, вплоть до израильской пластиковой взрывчатки, а внешний вид взрывпакетов – лишь камуфляжем.

Напомним, 29 сентября волна минирований продолжалась целые сутки, были эвакуированы люди из более чем ста объектов – ТЦ, кинотеатров, офисных центров, административных зданий.

Во время написания материала поступила информация об эвакуации в школе №23 в районе Академический и торговом центре «Мегаполис».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.11.17

Находкой у дома на Шейнкмана, 19, оказались взрывпакеты, предположительно с тротиловой начинкой (ФОТО). / Под прицелом – каждый. Силовики готовятся к зачистке ультрас и экстремистов перед ЧМ-2018. / На Шейнкмана из-за черного пакета в мусорке эвакуировали жилой дом рядом с прокуратурой (ФОТО). Читать дальше

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