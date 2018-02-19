В Екатеринбурге будут судить еще одного «минера»-шутника

В Екатеринбурге будут судить мужчину, который устроил лжеминирование ночного клуба. После звонка обвиняемого в полицию к месту предполагаемого ЧП съехались все экстренные службы, людей эвакуировали.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, за совершение преступления по ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений» жителю Екатеринбурга грозит штраф до полумиллиона или ограничение свободы сроком до трех лет. По версии следствия, хулиган 6 ноября прошлого года сообщил по телефону «112», что в ночном клубе на улице Хохрякова находится взрывное устройство. В результате обследования ничего опасного в клубе не обнаружили. Лжеминера нашли, используя технические возможности операторов сотовой связи. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

В отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу «Новому Дню» сообщили некоторые подробности дела: «Подозреваемый в лжеминировании ночного клуба был установлен и задержан полицейскими в тот же день – 6 ноября 2017 года. Мужчина 1984 года рождения признался в совершении преступления и сообщил, что мотивом его поступка стала месть за то, что его не пустила в клуб охрана. На момент совершения звонка (около 6 утра) гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК Российской Федерации».



Напомним, в конце прошлого года по России прокатилась волна масштабных эвакуаций из-за сообщений о минированиях. В Екатеринбурге самая масштабная эвакуация была 29 сентября, тогда город был практически парализован, людей выводили практически из всех торговых центров, из многих офисных и административных зданий, эвакуировали школы. После этого в городе было еще несколько аналогичных «минирований» многих объектов сразу. Ранее сообщалось, что большинство звонков поступило с территории Турции, Украины, США и Японии. Преступники пользовались IP-телефонией. Но на этом фоне продолжали развлекаться горе-шутники, заявляющие о минировании жилого дома, больницы, других объектов, чтобы отомстить своим знакомым или просто перебрав спиртного.

Екатеринбург, служба информации

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