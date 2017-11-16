В Екатеринбурге – массовая эвакуация в связи с «минированиями» – онлайн-трансляция (ФОТО)

Трансляция обновлена 13:19 (время московское)

13:19 Южный автовокзал проверили всего за 20 минут. Уже запустили всех обратно и начали сажать на рейсы, – пишут очевидцы «ВКонтакте».

13:08 ТРЦ «Карнавал» возобновил работу. Посетителей начали запускать в магазины. Во время проверки опасных объектов не обнаружено.

13:08 С учетом погодных условий, сегодня эвакуация, которой подвергаются школьники, доставляет массу проблем. Детей, не дожидаясь конца проверки сразу отправляют домой.

13:05 Эвакуирована школа №113.

13:04 Сегодня заместитель управляющего ТЦ «Радуга Парк» сообщил депутатам, что ущерб от лжеминирований за сентябрь и октябрь составил около 1 миллиона рублей. Но реально оценить финансовые потери очень сложно.

13:00 Отметим, что представители екатеринбургских торговых сетей сегодня, при обсуждении поправок в УК, ужесточающих наказание для лжеминеров, говорили, что лавина эвакуаций, подобная осенней, может оказаться гораздо большей проблемой перед новогодними праздниками.

12:56 Горожане подтверждают – эвакуирован Южный и Северный автовокзалы.Люди вышли на улицы. По всей видимости, в расписании автобусов будут изменения. Также эвакуирован ТЦ Мегаполис.

12:55 Добавим, что сегодня руководитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Михаил Бородин, выступая на заседании «Депутатской вертикали», озву4чил статистику по лжеминированиям, эвакуациям и ущербе. За 2017 год правоохранители отработали 216 ложных сообщений о готовящихся терактах в регионе – 210 по телефону и 6 по электронной почте. Самой массовой атаке телефонных террористов Екатеринбург подвергся с 29 по 30 сентября, когда в полицию поступило 152 звонка о заложенных бомбах в 160 зданиях. В текущем году полиция возбудила 53 уголовных дела по лжеминированию, и не менее 40 из них пришлось на осень.

12:52 По словам источников нашего агентства в правоохранительных органах, поводом для массовых эвакуаций послужили анонимные письма, полученные по электронной почте. Авторы посланий поставили условие – силовикам нужно найти бомбы в течение 24 часов.

12:50 К настоящему моменту «заминированы» четыре школы – №№ 19, 23, 69 и 175.

Екатеринбург (Новый День, служба информации РИА «Новый День») – В Екатеринбурге сегодня в 13 часов началась очередная волна минирований. Первыми сообщения о взрывных устройствах получили три торговых центра: «Мега», «Карнавал» и «Глобус». Следом неизвестные начали звонить в школы в разных районах Екатеринбурга.

Также на 14:30 очевидцы сообщают о том, что эвакуируют правительство Свердловской области. По неподтвержденным данным – выводят людей с железнодорожного и Северного автовокзалов. В списке эвакуированных уже около 10 школ по всему городу.

Ранее сегодня днем были эвакуированы жильцы дома на Шейкмана, 19. Там действительно нашли пакет с взрывчатым веществом.

Проверка у жилого дома.

Екатеринбург. Другие новости 16.11.17

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