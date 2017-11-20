В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировали школу

В Екатеринбурге сегодня утром эвакуировали школу №185 из-за сообщения о взрывном устройстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация об этом появилась в социальных сетях. По словам горожан, ЧП случилось в понедельник в учебном заведении, расположенном на улице Уктусской, 10. На месте сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, саперы осматривают помещения на предмет наличия опасных предметов. В УМВД РФ по Екатеринбургу пообещали прокомментировать инцидент по итогам проверочных мероприятий.

Последняя волна ложных минирований накрывала Екатеринбург 16 ноября, когда вынужденно были эвакуированы, по уточненным данным, свыше 20 объектов, в том числе – школы и ТЦ.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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