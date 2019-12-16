В Екатеринбурге началась массовая эвакуация (ФОТО)

В соцсетях Екатеринбурга появились сообщения о массовой эвакуации зданий. Горожане пишут: людей вывели из здания ж/д вокзала, администрации города и арбитражного суда.

В пресс-службе СвЖД подтвердили информацию об эвакуации, сообщив, что территорию вокзала действительно оцепляли после сообщения о якобы минировании, к этому моменту вокзал уже проверили и ничего там не нашли. «График движения поездов не нарушен, пока вокзал был под оцеплением, пассажиров проводили в обход, есть такая возможность», – отметили в СвЖД.

Телефоны Арбитражного суда Свердловской области не отвечают, но на сайте появилось объявление: «Уважаемые посетители суда, 16.12.2019 доступ в здание суда заблокирован, о всех изменениях будет сообщено дополнительно». По сообщениям читателей, в БЦ «Манхэттен» находятся люди, выведенные из здания суда.

В пресс-службе мэрии и ЕГД заявили, что у них никакой эвакуации нет. Однако перед зданием замечены пожарные машины.

Представитель полицейского главка Валерий Горелых комментировать информацию не стал и переадресовал вопросы к ФСБ. В пресс-службе ФСБ не удалось получить оперативный комментарий.

«Новый День» выясняет, эвакуировали ли другие здания в городе.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.12.19

Слух дня: РМК собирается в Госдуму, заксо и ЕГД. Уже выбрали политтехнолога. / Прокуратура заставила областной минздрав дать денег на ремонт больницы в Североуральске (ФОТО). / В школы Екатеринбурга записались 2600 первоклассников-льготников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»