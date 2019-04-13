В Екатеринбурге эвакуировано 5 торговых центров

По Екатеринбургу прокатилась волна эвакуаций из торговых центров.

По данным паблика «Типичный Екатеринбур», в 10:30 людей вывели из ТРЦ «Радуга Парк». Сотрудники центра говорят, что было сообщение о минировании, пишет сообщество.

В 11:40 были эвакуированы люди из «Карнавала» и «Глобуса», почему – не сообщается. Кроме того, посетителей ТЦ «Белка Маркет» также вывели из здания. Несколькими минутами позже появилась информация об эвакуации ТЦ «Дирижабль».

На данный момент в ФСБ не смогли оперативно назвать причину массовых эвакуаций.

Екатеринбург, «Новый День», служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.04.19

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