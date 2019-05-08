В Екатеринбурге «заминировали» порядка 20 торговых объектов – массовая эвакуация продолжается

Екатеринбург накрыла волна массовых эвакуаций из-за ложных сообщений о бомбах в торговых центрах. Как сообщают жители города в соцсетях, людей срочно вывели из ТЦ «Академический», ТРК «Глобус», «Дирижабль» и «Фан-Фан». Ранее эвакуации прошли в торговых центрах «Свердловск», «Карнавал» и «Палладиум». По данным РИА «Новый День», правоохранители проверили порядка 20 объектов.

Версию о лжеминировании зданий подтвердили силовики. «Сегодня в адрес нескольких торговых центров поступили идентичные сообщения об якобы готовящих актах терроризма. По имеющимся данным, все они имеют признаки ложной информации. Правоохранительные органы совместно с собственниками организаций делают все возможное, чтобы как можно быстрее завершить проверку зданий», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе свердловского отделения ФСБ.

По некоторым данным, речь идет о рассылке ложных сообщений по электронной почте. Помимо Екатеринбурга, рассылка была еще в нескольких городах Уральского федерального округа, сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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