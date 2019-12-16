Массовые «минирования» в Москве и Петербурге: проверяют вокзалы, аэропорты, суды, школы и вузы

В Москве и Санкт-Петербурге в понедельник началась новая волна «минирований».

В российской столице после анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах проверяют пять железнодорожных вокзалов – Ленинградский, Киевский, Курский, Белорусский и Павелецкий, а также все четыре аэропорта – Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. На месте работают сотрудники полиции и МЧС. Эвакуация в аэропортах не проводится, аэрогавани работают в штанном режиме, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Идет ли эвакуация на железнодорожных вокзалах, не уточняется.

Ранее сегодня поступила анонимная информация о заложенных бомбах в десяти столичных судах – Щербинском, Савеловском, Кунцевском, Дорогомиловском, Кузьминском, Коптевском, Хамовническом, Хорошевском, Чертановском и Никулинском, более десяти школах и детской больнице на севере Москвы. Во всех этих учреждениях ведутся проверки, находившихся в них людей вывели. Известно, что из судов эвакуировано более тысячи человек.

Стоит отметить, что в Москве за последние две недели были эвакуированы более 300 тысяч человек после получения сообщений с угрозами взрывов. Проверками были охвачены более 3 тысяч различных социальных объектов – поликлиники, школы, торговые центры, станции метро. Все угрозы оказались ложными.

В Санкт-Петербурге анонимные электронные письма о минировании поступили в четыре районных суда – Петродворцовый, Куйбышевский, Сестрорецкий и Приморский. Везде прошла эвакуация. По информации объединенной пресс-службы судов города, в письме, пришедшем в Сестрорецкий районный суд, говорилось о заложенных бомбах в 12 высших учебных заведениях. В их числе – Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный институт культуры, филиал Высшей школы экономики и Михайловская военная артиллерийская академия.

Днем лжеминеры добрались до петербургских школ. Из-за сообщений о взрывных устройствах прерваны занятия в семи школах во Фрунзенском, Приморском, Красногвардейском, Калининском и Кировских районах, передает «Фонтанка». Все школьники эвакуированы.

Добавим, волна «минирований» накрыла сегодня также Мурманск и Екатеринбург. Из-за поступившего сообщения о заложенном взрывном устройстве проводилась эвакуация из зданий правительства Мурманской области и городской больницы. В Екатеринбурге людей вывели из здания ж/д вокзала и арбитражного суда.

Обновлено. В Санкт-Петербурге в понедельник из-за сообщений о «минировании» были проверены 100 объектов, в том числе девять школ, девять судов, шесть роддомов, две больницы и 72 станции метро, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Нигде угроза взрыва не подтвердилась.

В Мурманске проводилась эвакуация из здания мэрии, из областного арбитражного суда, городской больницы, ж/д вокзала и аэропорта.

Москва, Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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