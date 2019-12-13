Москва «эвакуируется»: «минирования» в российской столице не могут остановить

В Москве только за минувшие сутки после анонимных сообщений об угрозе взрыва было эвакуировано почти 50 тысяч человек из 140 объектов массового пребывания людей, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как сообщается, были «заминированы» 13 районных судов, нескольких образовательных учреждений, станций метро и ряда зданий. Кроме этого, злоумышленники в пятый раз с начала декабря угрожали взорвать храм Христа Спасителя, где накануне проходило прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

Как сообщал «Новый День», новая волна «минирований» в Москве достигла пика 10 декабря – из-за угроз взрыва было эвакуировано более 400 зданий, где в общей сложности находилось более 120 тысч человек. Среди объектов, где проводили эвакуацию, были школы, поликлиники и крупные торговые центры, 25 станций столичной подземки, под самую мощную атаку попали суды – их эвакуировали сразу в 12 районах.

Напомним, новая волна телефонного терроризма началась в Москве и Петербурге 28 ноября с судов. На прошлой неделе в Москве после угроз о минировании прошли проверки более чем в 600 зданий, эвакуировано больше 110 000 человек. Сегодня утром также поступили сообщения о бомбах, якобы заложенных в учебных заведениях на Дальнем Востоке – в Хабаровском крае, Еврейской АО, Амурской области и Приморском крае.

Судя по данным источников СМИ, с 28 ноября поступили угрозы о минировании более 2500 учреждений, для их проверки пришлось эвакуировать больше 270 000 человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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