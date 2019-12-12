Путин простился с Лужковым (ФОТО)

Президент РФ простился с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», Путин прибыл в храм Христа Спасителя с букетом красных роз, положил их у закрытого гроба и несколько минут переговорил с родственниками усопшего – Еленой Батуриной с дочерьми.

Путин общается с вдовой Юрия Лужкова Еленой Батуриной, фото: пресс-служба Кремля

Отпевание Лужкова, которое проводил Патриарх всея Руси Кирилл, уже закончено, после 14.00 по московскому времени церемония прощания будет завершена и гроб с телом Лужкова отвезут на Новодевичье кладбище.

Напомним, Юрий Лужков умер 10 декабря 2019 года после плановой операции на сердце в одной из больниц Мюнхена. Ряд СМИ сегодня сообщило со ссылкой на источники в семье Лужкова, что причиной его смерти стало очень редкое осложнение после операции – его сердце запустить не удалось.

Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года. В общей сложности мэром лужков был 18 лет.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 12.12.19

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