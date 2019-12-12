В Москве идет прощание с Лужковым – к гробу идут випы и простые люди

В Москве в Храме Христа Спасителя с 7 утра идет прощание с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент все проезды к храму перекрыты, доступ к нему имеют только кортежи с випами. Внутри наблюдается столпотворение, к гробу (Лужкова хоронят в закрытом гробу, он накрыт флагом РФ – прим. ред.) простые посетители доступа не имеют, они могут только пройти мимо и сразу направиться к выходу – за соблюдением порядка наблюдает многочисленная охрана. У гроба Лужкова стоят его вдова Елена Батурина и дочери – Елена и Ольга. В церемонии прощания уже приняли участие бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, Валентина Терешкова, Вячеслав Володин, депутаты фракции «Единая Россия» Госдумы и другие лица.

Напомним, Юрий Лужков умер 10 декабря 2019 года после операции на сердце, которую проводили в одной из клиник Мюнхена. После медицинских манипуляций экс-мэр Москвы не смог выйти из медицинской комы.

Как отмечает корреспондент РИА «Новый День», в 11 часов по московскому времени в храме Христа Спасителя пройдет отпевание Юрия Лужкова – его проведет Патриарх Всея Руси Кирилл. После этого гроб с телом Лужкова будет захоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой советского писателя Сергея Михалкова.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 12.12.19

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