Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище. О дате прощания пока ничего не известно, – рассказала СМИ пресс-секретарь Сергея Побянина Гульнара Пенькова. Между тем, в прессе появляются также и первые подробности о причинах смерти экс-мэра Москвы.

Как сообщают «Ведомости», Лужков лег на плановую операцию на сердце в одну из клиник Мюнхена. Его состояние не вызывало никаких опасений ни у врачей, ни у родных. Однако после проведения всех медицинских манипуляций произошло осложнение и Лужков не смог выйти из наркоза, а позже скончался. Лужкову было 83 года.

Напомним, Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина. В 1987 году он занял пост первого заместителя председателя Мосгорисполкома. В 1991 году Лужков занял кресло вице-мэра столицы, а позже стал премьером правительства Москвы.

6 июня 1992 года Лужкова назначили мэром и главой администрации столицы. Затем он трижды избирался мэром (в 1996, 1999 и 2003 годах). С 1996 до 2001 года одновременно занимал пост председателя правительства Москвы.

Москва, Елена Васильева

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