Умер Юрий Лужков. Дополнено

Сегодня стало известно о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. «Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким», – написал нынешний глава столицы Сергей Собянин в Твиттере.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина. В 1987 году он занял пост первого заместителя председателя Мосгорисполкома. В 1991 году Лужков занял кресло вице-мэра столицы, а позже стал премьером правительства Москвы.

6 июня 1992 года Лужкова назначили мэром и главой администрации столицы. Затем он трижды избирался мэром (в 1996, 1999 и 2003 годах). С 1996 до 2001 года одновременно занимал пост председателя правительства Москвы.

Социальные сети уже наполнились скорбными сообщениями о смерти политика. Многие выражают соболезнования его родным и близким. «Умер Юрий Лужков, один из трёх столпов режима Ельцина в 90-е годы (наравне с олигархатом и «Газпромом»), неформальный кандидат в преемники, проигравший решающую схватку 1999 года, и создатель московской хозяйственной и политической системы», – отметил в своем Фейсбуке известный политолог Евгений Минченко.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.12.19

Топ-менеджер «Ямалкоммунэнерго» оштрафован за игнор требований прокуратуры. / Житель Брянской области зарезал женщину и троих знакомых. / В Чехии неизвестный расстрелял людей в больнице. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»