Стали известны дата и время похорон Юрия Лужкова

Ушедший из жизни экс-мэр Москвы Юрий Лужков будет погребен завтра, 12 декабря, в 15:00, на Новодевичьем кладбище столицы. ТАСС со ссылкой на источник в мэрии сообщает, что похоронят Лужкова вблизи могилы бывшего председателя правительства и главы МИД России Евгения Примакова.

Ранее представитель Русской православной церкви сообщили, отпевание Юрия Лужкова состоится 12 декабря в 11:00 в храме Христа Спасителя, что вызвало в СМИ некоторую путаницу с датой похорон. Также сообщалось, что отпевание совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина. В 1987 году он занял пост первого заместителя председателя Мосгорисполкома. В 1991 году Лужков занял кресло вице-мэра столицы, а позже стал премьером правительства Москвы.

6 июня 1992 года Лужкова назначили мэром и главой администрации столицы. Затем он трижды избирался мэром (в 1996, 1999 и 2003 годах). С 1996 до 2001 года одновременно занимал пост председателя правительства Москвы.

Москва, Иван Гридин

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