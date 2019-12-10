«Он был другом нашего народа»: в Сербии с теплотой вспоминают Лужкова

В Сербии скорбят по поводу ухода из жизни бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Политики называют его большим другом сербского народа, который всегда был готов прийти на помощь в самые трудные для России времена.

Глава Сербской Радикальной партии Воислав Шешель с горечью признал, что «весть о смерти Юрия Лужкова больно ударила в самое сердце». «Он был большим другом сербского народа, помогал нам, как мог. Он трудился над установлением особых отношений между Москвой и Белградом. Я был у него в гостях в 1998 году, и Юрий Лужков очень тепло принял меня. Мы проговорили более двух часов о разных проблемах, но в основном, речь шла о трагической судьбе сербского народа», – вспоминает политик.

«Юрий Лужков поддерживал нас, но, к сожалению, сам он не занимал такой пост, с высоты которого мог влиять эффективнее на события в Сербии, помочь больше нас защитить. У меня остались тёплые воспоминания о нем», – сказал лидер сербских радикалов.

Бывший мэр Белграда Небойша Чович со своей стороны также вспоминает Лужкова с теплотой. «Это грустная весть для меня. Могу смело назвать Юрия Лужкова своим добрым другом. Мы работали в самые тяжёлые времена для России и Сербии. 90-е страшно вспоминать, но он тогда в период безденежья смог отстроить красавицу-Москву», – отметил Чович.

По его словам, у него было несколько встреч с Лужковым, каждая из которых была позитивной. «Он был большим деятелем с жесткими принципами, гибким оперативно реагирующим живым умом, которого волновала судьба Белграда. В 1993-1994 годах мы заключили соглашение о сотрудничестве, и это было сделано во время огромных санкций, блокады и давления на Югославию. Мы созванивались, приезжали друг к другу, и это не были просто поездки, каждая влекла за собой новый шаг в развитии русско-сербских связей и наших столиц. Лужков отвечал тогда за международное сотрудничество Москвы с Сербией и Республикой Сербской. Да, жизнь бросала ему вызовы, но он не забывал помогать нам. Огромное ему спасибо от всего Белграда и Сербии. Как говорят у нас: пусть земля ему будет пухом»,– заключил экс-мэр Белграда.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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