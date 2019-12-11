Юрий Лужков: человек влиявший и влияющий

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, олицетворявший собой всю неоднозначность современной России, даже после своей смерти может существенно повлиять на политический расклад. Особенно это касается позиций нынешнего главы правительства РФ Дмитрия Медведева и действующего столичного градоначальника Сергея Собянина. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов.

Покойного Лужкова нельзя назвать однозначной фигурой ни в политике, ни в управлении столицей России. У его методов и подходов были и есть как сторонники, так и противники. Но два факта остается неизменным. Лужков был харизматичным политиком и своими кепкой, любовью к пчеловодству и яркими речами выгодно отличался от современных губернаторов-технократов. Был Лужков и поистине значимой фигурой, влиявшей не только на федеральную и региональную политику, но и активно защищавшей интересы «русского мира» за рубежом, особенно в пророссийском Крыме и Севастополе. И вряд ли без его вклада в эти процессы в девяностых – «русская весна» могла бы состояться в 2014-м.

При этом в жизни Лужкова всегда были различные периоды. Лужков 90-х, развивающий Москву и Лужков 00-х, уничтожающий исторический центр точечной застройкой. Но главное – яркий влиятельный политик своей эпохи и безобидный пенсионер, отошедший от дел и занявшийся любимыми пчелами после своей отставки.

Как ни странно, масштаб личности Лужкова позволил в полной мере оценить его смерть. Несмотря на то, что всё свое влияние в последние годы жизни он утратил, его смерть вызвала широкий резонанс. И уже сейчас можно констатировать, что она, так или иначе, повлияет на судьбу двух других крупных политиков современности.

После смерти Лужкова многие вспомнили его отставку, которую Медведев провел так, что она выглядела достаточно унизительной. Медведев давно формирует себе имидж человека достаточно либерального, мягкого, местами даже комичного, а главное не самого эффективного руководителя. Это позволяет ему иногда фокусировать не себе антирейтинг в адрес всей действующей власти. В такой роли он вполне устраивает главу государства, и при этом не выглядит однозначной кандидатурой в качестве преемника. Но смерть Лужкова сейчас напомнила многим о том, что действующий премьер-министр может быть жестким руководителем, эффектно и эффективно расправляющийся со своими политическими оппонентами. И это может сыграть свою роль в элитных раскладах в момент пресловутого «транзита власти».

Не избежать сравнений с Лужковым и действующему московскому градоначальнику Собянину. Сравнения причем могут быть как в пользу одного, так и другого. Собянин на порядок эффективнее Лужкова как мэр столицы, но у него нет такого влияния и харизмы как у Лужкова. А главное – Собянин так и не стал «своим» для коренных москвичей, которых хоть и становится всё меньше и меньше в Москве, но они готовы простить Лужкову все его оплошности и использовать его личность как повод для критики Собянина. И эти воспоминания, так или иначе, будут бить по рейтингу Собянина, пусть и незначительно, но свою роль могут сыграть.

В такой ситуации и Медведев, и Собянин в ближайшее время должны продемонстрировать какие-то политические шаги, которые заставят общественность как можно быстрее забыть и о самой смерти Лужкова, и не проводить параллели между ним и покойным экс-мэром.

Будут ли предприняты такие политические шаги, покажет время. Но сейчас можно констатировать, что Лужков влиял на политические процессы в стране в свою эпоху, и влияет даже после своей смерти.

Москва, Дмитрий Фетисов

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