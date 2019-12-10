Путин назвал Лужкова ярким и смелым политиком

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Текст телеграммы, отправленной главой государства родным и близким покойного, опубликован на сайте Кремля.

«Юрий Михайлович Лужков был личностью поистине неординарного масштаба. Ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком», – пишет Путин.

По мнению президента, Лужков был настоящим градоначальником столицы, москвичи его уважали и доверяли ему. «В сложные годы, на переломе исторических эпох, он многое сделал для развития Москвы, для того, чтобы она стала одним из лидеров возрождения России», – говорится в телеграмме.

Также Путин упомянул «сердечную поддержку севастопольцев и моряков-черноморцев», которую выражал Лужков, говоря, что Севастополь – русский город, вопреки всем обстоятельствам и дипломатическим протоколам.

«Мы сохраним добрую память о Юрии Михайловиче Лужкове, о его делах и начинаниях, служивших Москве и России», – заключил президент.

О смерти Юрия Лужкова стало известно сегодня. По данным СМИ, он лег на плановую операцию на сердце в одну из клиник Мюнхена. Его состояние не вызывало никаких опасений ни у врачей, ни у родных. Однако после проведения всех медицинских манипуляций произошло осложнение и Лужков не смог выйти из наркоза, а позже скончался. Ему было 83 года. Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.12.19

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