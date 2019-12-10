российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 декабря 2019, 13:11 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Жириновский: «Слава богу, что Лужков умер сейчас»

Фото: официальный сайт Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы, выразил удовлетворение от того, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков «умер сейчас, а не 10 лет назад, когда мы добились его ухода».

Бессменный глава российских либерал-демократов отметил, что юбилей его партии регулярно оказывается омрачен какими-либо неприятными событиями. Так, 10 лет назад, когда ЛДПР отмечала 20-летие, произошел страшный пожар в пермском клубе «Хромая Лошадь», при котором погибло 156 человек. «Сейчас может быть не совсем тоже приятная новость о смерти Лужкова Юрия Михайловича. Все же он управлял Москвой 18 лет, а мы приложили максимум усилий, чтобы убрать его, – напомнил Жириновский. – Видите, как в политической жизни. Слава богу, что он умер сейчас, а не 10 лет назад, когда мы добились его ухода. Но это будет всегда. Поэтому надо на все смотреть с оптимизмом».

Сообщения о смерти экс-мэра Москвы появились сегодня в многочисленных новостных telegram-каналах. По информации РЕН ТВ, политик скончался в Германии. Лужков занимал должность градоначальника столицы с 1992 по 2010 год.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.12.19

Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. / «Продано!»: Аноним купил за 1,5 млн табличку с посвящением главе ВТБ. / Москва «заминирована»: кинологи проверяют десятки станций метро. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Философия мертвого образования: «до детей вообще никому дела нет»

«Боятся подвести школу». Детский омбудсмен сказала, почему растет детская наркомания

«Вы можете подработать, но тогда лишитесь статуса депутата»: в Госдуме отвергли идею снизить нагрузку на малый бизнес

Госдума включила «бешеный принтер»: за 18 минут депутаты отклонили 17 законопроектов

В Госдуме раскритиковали идею Минприроды, разрешающую стройку в заповедниках

«Мы дошли до абсолютного маразма»: Госдума приняла законопроект о возрастном цензе книг и фильмов

«Дебилизация общества»: голосование по закону о самозанятых неприятно удивило спикера Госдумы

«Так нельзя – плевать на москвичей…» Жириновский выступил с обвинениями в адрес столичной мэрии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Госдума,