Жириновский: «Слава богу, что Лужков умер сейчас»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы, выразил удовлетворение от того, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков «умер сейчас, а не 10 лет назад, когда мы добились его ухода».

Бессменный глава российских либерал-демократов отметил, что юбилей его партии регулярно оказывается омрачен какими-либо неприятными событиями. Так, 10 лет назад, когда ЛДПР отмечала 20-летие, произошел страшный пожар в пермском клубе «Хромая Лошадь», при котором погибло 156 человек. «Сейчас может быть не совсем тоже приятная новость о смерти Лужкова Юрия Михайловича. Все же он управлял Москвой 18 лет, а мы приложили максимум усилий, чтобы убрать его, – напомнил Жириновский. – Видите, как в политической жизни. Слава богу, что он умер сейчас, а не 10 лет назад, когда мы добились его ухода. Но это будет всегда. Поэтому надо на все смотреть с оптимизмом».

Сообщения о смерти экс-мэра Москвы появились сегодня в многочисленных новостных telegram-каналах. По информации РЕН ТВ, политик скончался в Германии. Лужков занимал должность градоначальника столицы с 1992 по 2010 год.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.12.19

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