Публикации за 27.12.16

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков выписан из больницы. Об этом сообщил сегодня его пресс-секретарь Геннадий Теребков. По его словам, экс-градоначальник сейчас чувствует себя неплохо.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что все, что ранее писали в ряде СМИ о клинической смерти и экстренной госпитализации – полная неправда», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

Как сообщил «Новый День», в пятницу в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации 80-летнего Лужкова после того, как ему стало плохо в здании библиотеки МГУ. Сообщалось, что врачи вывели бывшего мэра из состояния клинической смерти.

В тот же день бывший мэр Москвы опроверг эту информацию и сообщил, что у него было воспаление легкого.

Накануне Лужков сообщил, что планирует после выхода из больницы отправиться на горнолыжный курорт.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.12.16

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