NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 27.12.16

Юрий Лужков выписан из больницы

Юрий Лужков выписан из больницы

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков выписан из больницы. Об этом сообщил сегодня его пресс-секретарь Геннадий Теребков. По его словам, экс-градоначальник сейчас чувствует себя неплохо.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что все, что ранее писали в ряде СМИ о клинической смерти и экстренной госпитализации – полная неправда», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

Как сообщил «Новый День», в пятницу в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации 80-летнего Лужкова после того, как ему стало плохо в здании библиотеки МГУ. Сообщалось, что врачи вывели бывшего мэра из состояния клинической смерти.

В тот же день бывший мэр Москвы опроверг эту информацию и сообщил, что у него было воспаление легкого.

Накануне Лужков сообщил, что планирует после выхода из больницы отправиться на горнолыжный курорт.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.12.16

Иркутская чиновница стала фигурантом дела об отравлении «Боярышником». СКР: замминистра знала о торговле суррогатом, но не расторгла договор с владельцем киоска. / Главный диетолог Москвы: в Новый год лучше не отступать от правила «обеденной тарелки». / Житель Подмосковья угрожал самоубийством, требуя понизить ставку по кредиту в банке.

Ссылки по теме

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter