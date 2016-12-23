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Публикации за 23.12.16

СМИ: В Москве экстренно госпитализирован Юрий Лужков

СМИ: В Москве экстренно госпитализирован Юрий Лужков

В Москве экстренно госпитализирован бывший мэр Москвы Юрий Лужков. По предварительной информации, у бывшего столичного градоначальника упало давление и он потерял сознание.

По данным , врачам удалось выяснить, что 80-летний Лужков долгое время принимал сильнодействующий лекарственный препарат, после чего у него произошёл приступ.

Сообщается, что бывший мэр Москвы упал в обморок, находясь в фундаментальной библиотеке МГУ. Очевидцы вызвали ему скорою медицинскую помощь.

По данным издания, Лужков сейчас находится в реанимации одной из столичных клиник, его состояние удовлетворительное.

Источники «Интерфакса» сообщили, что бывший мэр Москвы действительно был госпитализирован, медики его вывели из состояния клинической смерти.

Между тем пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков категорически опроверг эту информацию. «Никакой экстренной госпитализации не было, я разговаривал с Юрием Михайловичем», – сказал он.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.12.16

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