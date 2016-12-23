Лужков о своей клинической смерти: полный бред

Публикации за 23.12.16

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков вышел на связь с журналистами и опроверг информацию о своей клинической смерти. «Все эти разговоры о клинической смерти – полный бред и неправда», – сказал 80-летний экс-градоначальник в комментарии РИА «Новости».

Лужков сообщил, что врачи диагностировали у него небольшое воспаление правого легкого из-за вирусной инфекции.

«Мне сделали полное обследование, диагноз и лечение понятны. Через день-другой я надеюсь выйти из больницы и посетить концерт моего друга Михаила Турецкого», – отметил бывший мэр Москвы.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Лужков был экстренно госпитализирован, после того как ему стало плохо в здании библиотеки МГУ. При этом врачи якобы вывели его из состояния клинической смерти.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.12.16

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