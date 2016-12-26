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Публикации за 26.12.16

Из больницы на лыжи: Лужков заканчивает лечение

Из больницы на лыжи: Лужков заканчивает лечение

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который был госпитализирован в минувшую пятницу с воспалением легкого, планирует завтра после завершения процедур отправиться на горнолыжный курорт. Комментируя состояние своего здоровья, 80-летний экс-градоначальник отметил: «Нормально всё».

«Завтра улетаю кататься на лыжах. Я уже сегодня закончу здесь прокапывание. Это вирусное воспаление легкого. Правое легкое у меня было пробито в автомобильной катастрофе – вот оно, по всей видимости, оказалось слабым звеном в условиях эпидемии этого какого-то неприятного гриппа», – сообщил Лужков и добавил, что здесь нет совершенно ничего особенного, передает РИА «Новости».

Экс-мэр посетовал, что некоторые журналисты, сообщив о якобы тяжелом состоянии, устроили, по его словам, «веселую жизнь»: ему стало поступать множество звонков, мешавших спокойно восстанавливать здоровье.

Москва, Светлана Антонова

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