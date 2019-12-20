Лжеминеры не оставляют в покое Москву: снова эвакуируют школы

Сегодняшний день в Москве не обошелся без массовой эвакуации из-за анонимных сообщений о минировании. Анонимки о заложенных бомбах получили более 10 школ. Из учебных заведений эвакуировано 3 тысячи человек. В школах ведутся проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне в столице из-за сообщений о минировании проверяли не менее 1 тыс. объектов, было эвакуировано около 170 тыс. человек, сообщает «Интерфакс». По словам источника агентства, это рекорд для последней волны «леминирований», начавшейся 28 ноября. Угроза взрывов нигде не подтвердилась.

19 декабря сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили на все станции метро, в более 20 больниц и поликлиник, несклько аэропортов, 12 судов, а также в школы и детсады. Подавляющий объем проверок пришелся именно на учебные и детские дошкольные учреждения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.19

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