Лжетеррористы снова атаковали метро, суды, ТРЦ в Москве и Санкт-Петербурге

В Москве и Санкт-Петербурге не прекращается волна «минирований», начавшаяся в конце ноября.

Сегодня анонимные сообщения о заложенных бомбам получили все станции столичного метро, а также семь судов и шесть торговых центров. Везде идут проверки. Из судов эвакуируют всех посетителей и сотрудников, передает ТАСС со ссылкой на представителя Мосгорсуда.

Анонимки с угрозами взрыва поступили в Хорошевский, Тимирязевский, Перовский, Кунцевский, Бутырский, Никулинский и Чертановский районные суды. В последнем проверку уже завершили, работа суда возобновилась.

Сообщения о «минировании» получили торговые центры «Европейский», «Кунцево плаза», «Океания», «Капитолий», «Принц плаза» и «Капитолий». Правоохранители также проверяют три ТРЦ в Подмосковье – «Рио» в Коломне, «Шелковый путь» на 32-м км МКАД и «Вегас» на 24-м км МКАД.

Накануне лжетеррористы «минировали» в Москве Верховный суд РФ, свыше 20 районных судов, школы, станции метро и аэропорты. Всего было эвакуировано около 40 тыс. человек. Сообщения о заложенных взрывных устройствах приходили на электронную почту. Во всех случаях угрозы оказались ложными.

Всего с 28 ноября, когда началась волна «минирований», в Москве было эвакуировано около 500 тысяч человек, проверки затронули более 3,6 тысяч объектов, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В Петербурге сегодня были эвакуированы три суда из-за анонимных сообщений о минировании. Оперативные службы проверяют Сестрорецкий, Петродворцовый, Приморский районные суды. Накануне в Петербурге «минировали» пять судов, 54 учебных заведения, 20 больниц, 16 станций метрополитена и 39 торговых центров, уточняет «Фонтанка». Взрывных устройств нигде не обнаружено.

Стоит отметить, что в Москве и Северной столице с конца ноября практически ежедневно поступают сообщения о заложенных бомбах в судах, ТРЦ, метро, школах, больницах и других объектах. Ни одно сообщение не подтвердилось.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.12.19

Бизнесмен из Узбекистана нелегально вывез за границу более тысячи кубометров уральского леса. / «Начали «прессовать» в аэропорту»: в Косове задержали российских журналистов. / Ямальский чиновник объяснил, почему моржи выбрали Арктику и организовали уникальное лежбище. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»