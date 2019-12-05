В Петербурге сообщили о минировании 22 станций метро

В Санкт-Петербурге продолжается волна лжеминирований. Неизвестные сообщили о бомбах на станциях метрополитена, в больницах и школах.

Анонимные сообщения о минировании сначала поступили в суды. Утром эвакуация проводилась в Санкт-Петербургском городском суде и нескольких районных судах. К данному моменту они вернулись к работе. Опасных предметов проверка не выявила.

Кроме того, неизвестные сообщили об угрозах взрывов на 22 станциях метро, пишет «Фонтанка». Правоохранители обследуют всю подземку при участии кинологов. Станции закрывать не стали. Движению поездов это не мешает.

Анонимные сообщения о минировании также пришли в 24 больницы, в 57 школ и гимназий в разных районах города. Очевидцы в соцсетях также сообщают об эвакуации Пенсионного фонда на проспекте Народного Ополчения.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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