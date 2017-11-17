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Пятница, 17 ноября 2017, 16:24 мск

Екатеринбург

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Сотрудников мэрии эвакуировали из здания

Сотрудников мэрии эвакуировали из здания

В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей здания администрации города. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы. В пресс-службе мэрии подтвердили информацию. Однако там уточнили, что на вечер пятницы были запланированы учения, так что эвакуация плановая.

Напомним, вчера по Екатеринбургу прокатилась очередная волна лжеминирований, в числе зданий, попавших под атаку, – школы, торговые центры, здание правительства Свердловской области, железнодорожный и оба автовокзала.

Ранее депутаты заксо обсудили, как можно ужесточить ответственность за ложные сообщения о заложенных бомбах.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.11.17

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