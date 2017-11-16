Прибавить срок, убрать ущерб, добавить гибель – полиция и депутаты спорят о поправках в закон о лжеминерах

Поправки в УК для ужесточения наказания «лжеминеров» сейчас ждут официальных заключений российского правительства и Верховного суда, пока же документ обсуждают в регионах. Как выяснилось, у депутатов и полиции есть разные точки зрения на то, как именно надо ужесточать закон. Глава комитета по государственному строительству Павел Крашенинников сегодня в Екатеринбурге в рамках заседания «Депутатской вертикали» заявил, что наказывать телефонных террористов надо вплоть до лишения свободы сроком на 10 лет. Полицейские предлагают убрать ущерб, подсчет которого только затягивает расследование. А представители торговых центров делятся опасениями, что новая волна эвакуаций в предновогодние праздники может стать еще более масштабной проблемой, нежели осенью. Добавим, что в то время, когда проходило «депутатское заседание», в Екатеринбурге началась новая волна эвакуаций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник свердловской полиции Михаил Бородин, выступавший с докладом, сообщил, что за 2017 год правоохранители отработали 216 ложных сообщений о готовящихся терактах в регионе – 210 по телефону и 6 по электронной почте. Самой массовой атаке телефонных террористов Екатеринбург подвергся с 29 по 30 сентября, когда в полицию поступило 152 звонка о заложенных бомбах в 160 зданиях. За сутки были эвакуированы десятки тысяч человек. Чтобы справиться с лавиной эвакуаций, пришлось привлекать дополнительные силы полиции из городов-спутников Верхней Пышмы и Березовского. За три последних месяца полиция провела эвакуацию 70 тысяч человек из-за угрожающих звонков. Но ни разу опасность не подтвердилась.

В текущем году полиция возбудила 53 уголовных дела по лжеминированию, и не менее 40 из них пришлось на осень. Михаил Бородин подчеркнул, что в Свердловской области пока только один случай, когда телефонный террорист получил реальное лишение свободы. Другие виновники отделываются штрафами и исправительными работами. В целом МВД полностью поддерживает ужесточение ст. 207 УК РФ, но полиция предлагает еще одну поправку, а именно убрать из второго пункта квалифицирующий признак «причинение ущерба свыше 1 миллиона рублей». По мнению Михаила Бородина, посчитать ущерб от массовой эвакуации людей из развлекательных центров подчас невозможно. Кроме того, такие расчеты затягивают расследование дела, когда злоумышленник уже установлен.

С этой позицией согласился заместитель управляющего екатеринбургского торгового центра «Радуга Парк». «Во время телефонных атак мы не можем эвакуировать только часть посетителей, нужно выводить всех людей на улицу. А в нашем ТЦ одновременно могут находиться до 7 тысяч человек. Есть большие опасения, что телефонные террористы активизируются перед Новым Годом, когда торговые центры будут заполнены. Массовые эвакуации создадут дорожный коллапс в городе и испортят всем праздник», – посетовал коммерсант.

Павел Крашенинников уверен, что ложные звонки о заложенных бомбах нужно приравнивать к реальному акту терроризма. Сегодня он пояснил, что поправки в УК РФ включают увеличение квалифицирующих признаков. Крупный ущерб законодатели предлагают оставить, несмотря на позицию МВД, а также добавить «совершение преступления организованной группой лиц». Это поправка необходима, так как осенью российские города, по мнению депутатов Госдумы, подверглись спланированной телефонной атаке. Кроме того, в статье 207 будет указано отягчающее обстоятельство, если в результате эвакуации из-за ложного сообщения погиб человек. Такое может случиться, если проводится эвакуация в больницах, когда медики вынуждены прерывать операции пациентов.

Напомним, волна «лжеминирований» мегаполисов России началась в сентябре этого года. Взрывные устройства искали в различных зданиях в Уфе, Омске, Рязани, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Москве и других городах. По официальным оценкам, за это время было эвакуировано более полумиллиона человек. Сумма ущерба до сих пор подсчитывается, по некоторым данным, она достигает 1 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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