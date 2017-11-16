На Шейнкмана из-за черного пакета в мусорке эвакуировали жилой дом рядом с прокуратурой (ФОТО)

В Екатеринбурге полицейские оцепили территорию вокруг жилого дома по адресу: Шейнкмана, 19. Кто-то сообщил о том, что в урне у подъезда обнаружен подозрительный черный пакет.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент вокруг дома ничего не происходит, по всей видимости, работа ведется внутри помещений.

По некоторым данным, на месте происшествия были обнаружены дымовые шашки и взрывпакет. Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, оцепление постепенно расширяют. На данный момент саперы проводят оперативное совещание. Складывается впечатление, что они не уверены, как поступить с подозрительным пакетом. Если его уничтожать на месте, то могут пострадать люди. В то же время, если это действительно самодельная взрывчатка, перевозить ее также опасно.

Добавим, что кроме жильцов одного из подъездов дома на Шейкмана эвакуирована бухгалтерия городской больницы №2, которая расположена тут же.



Добавим, что по соседству с домом №19 на улице Шейнкмана располагаются прокуратура Свердловской области, фитнес-клуб и офисные здания. Но оттуда пока никого не эвакуировали.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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