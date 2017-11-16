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На Шейнкмана из-за черного пакета в мусорке эвакуировали жилой дом рядом с прокуратурой (ФОТО)

На Шейнкмана из-за черного пакета в мусорке эвакуировали жилой дом рядом с прокуратурой (ФОТО)

В Екатеринбурге полицейские оцепили территорию вокруг жилого дома по адресу: Шейнкмана, 19. Кто-то сообщил о том, что в урне у подъезда обнаружен подозрительный черный пакет.

Новый День: На Шейнкмана из-за черного пакета в мусорке эвакуировали жилой дом рядом с прокуратурой (ФОТО)

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент вокруг дома ничего не происходит, по всей видимости, работа ведется внутри помещений.

Новый День: На Шейнкмана из-за черного пакета в мусорке эвакуировали жилой дом рядом с прокуратурой (ФОТО)

По некоторым данным, на месте происшествия были обнаружены дымовые шашки и взрывпакет. Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, оцепление постепенно расширяют. На данный момент саперы проводят оперативное совещание. Складывается впечатление, что они не уверены, как поступить с подозрительным пакетом. Если его уничтожать на месте, то могут пострадать люди. В то же время, если это действительно самодельная взрывчатка, перевозить ее также опасно.
Добавим, что кроме жильцов одного из подъездов дома на Шейкмана эвакуирована бухгалтерия городской больницы №2, которая расположена тут же.

Новый День: На Шейнкмана из-за черного пакета в мусорке эвакуировали жилой дом рядом с прокуратурой (ФОТО)
Новый День: На Шейнкмана из-за черного пакета в мусорке эвакуировали жилой дом рядом с прокуратурой (ФОТО)

Добавим, что по соседству с домом №19 на улице Шейнкмана располагаются прокуратура Свердловской области, фитнес-клуб и офисные здания. Но оттуда пока никого не эвакуировали.

Новый День: На Шейнкмана из-за черного пакета в мусорке эвакуировали жилой дом рядом с прокуратурой (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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