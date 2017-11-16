Находкой у дома на Шейнкмана, 19, оказались взрывпакеты, предположительно с тротиловой начинкой (ФОТО)

Около подъезда дома на улице Шейнкмана саперы обнаружили два взрывпакета с неизвестной начинкой – как правило, они имеют наполнение в виде тротила.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас сотрудники полиции расширили периметр оцепления дома.

Проверка у жилого дома

Отметим, что пока у сотрудников полиции, МЧС и Росгвардии не хватает в полной мере ресурсов, чтобы нести охрану периметра. Периодически сквозь арку, около которой в урне жильцы обнаружили подозрительный черный предмет, проходят люди, просто перешагивая через заградительную ленту.

Как правило, подобные взрывпакеты не несут в себе угрозы и способны лишь вызвать максимум легкие ожоги у человека, который находился на расстоянии нескольких метров. Однако в данном случае предметы обнаружены в непосредственной близости к жилому объекту и теоретически начинка может быть совсем иной, вплоть до израильской пластиковой взрывчатки, а внешний вид взрывпакетов – лишь камуфляжем. Соответственно, подход к ним более серьезный, чем в той же армии, где рядовые бойцы порой используют взрывпакеты для развлечения.

В ГУ МВД по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что комментировать ситуацию готовы только после тщательной проверки всех фактов.

Напомним, взрывпакеты были обнаружены сегодня в урне у магазина «Продукты» местными жителями около десяти утра. Они обратились в полицию. На место прибыли наряды Росгвардии, полиции, МЧС и саперы «Уралвымпела».

Подъезд девятиэтажки и бухгалтерия больницы №2 были эвакуированы. Здание оцепили и обнесли заградительной лентой. Между тем доступ в соседние подъезды открыт и эвакуировать жильцов всего дома силовики не стали.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 16.11.17

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