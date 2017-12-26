Стали известны страны, откуда звонили телефонные террористы

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что большинство ложных звонков о минировании объектов в России поступило с территории Турции, Украины, США и Японии. Преступники пользовались IP-телефонией.

«Не реагировать на телефонные угрозы нельзя, поскольку в огромном массиве ложных сообщений может быть скрыта и реальная угроза. Главная задача правоохранительных органов и спецслужб – это предотвратить теракт, поэтому они вынуждены отрабатывать каждое подобное сообщение», – сказал Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, ложные сообщения о взрывных устройствах поступали в 75 регионов России. В общей сложности оказались «заминированы» 2,5 тысячи объектов. В результате эвакуировали около 1 млн человек.

Напомним, анонимные звонки об угрозе взрывов в массовом порядке стали поступать на телефоны экстренных служб в крупных городах по всей территории России в начале сентября. По оценкам МЧС РФ, ущерб от действий телефонных террористов в городах России составил не менее 1 млрд рублей.

Как ранее писал «Новый День», Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм». Поправки внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, в частности, ст.207 УК РФ. Злоумышленникам за заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва, повлекшее массовую эвакуацию людей из объектов социальной инфраструктуры будет грозить лишение свободы на срок от 6 до 8 лет. В случае если заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте повлекло за собой смерть человека или другие тяжкие последствия, телефонного террориста будут наказывать лишением свободы на срок от 8 до 10 лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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