Госдума ужесточила наказание для телефонных террористов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм». Поправки внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, в частности, ст.207 УК РФ. Злоумышленникам за заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва, повлекшее массовую эвакуацию людей из объектов социальной инфраструктуры будет грозить лишение свободы на срок от 6 до 8 лет.

В случае, если заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте повлекло за собой смерть человека или другие тяжкие последствия, телефонного террориста будут наказывать лишением свободы на срок от 8 до 10 лет.

«Перспектива сесть на десять лет в колонию строгого режима станет профилактикой не только для мелких хулиганов, которые, глупой шутки ради, пытаются «минировать» школы, чтобы не получить «двойку», но и для тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию и посеять панику», – заявлял глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Напомним, один из авторов законопроекта глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников рассказал, что из-за ложных сообщений о минировании за последние месяцы в России эвакуации подверглось почти 2,5 млн человек, а ущерб превысил 1 млрд рублей.

Лавина телефонных звонков с сообщениями о готовящихся взрывах социальных объектов в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Омске, Новосибирске, Владивостоке, Красноярске, Норильске, Брянске, Ставрополе и других крупных городах обрушилась 11 сентября. В результате массовые эвакуации затронули школы, больницы, крупные торговые центры, гостиницы, административные здания и различные объекты транспортной инфраструктуры.

https://newdaynews.ru/policy/622668.html

Москва, Иван Гридин

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