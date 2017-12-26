Совфед одобрил пожизненное лишение свободы для вербовщиков в террористы

Совет Федерации одобрил закон об усилении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за вербовку в ряды террористических организаций. Закон делит террористические преступления на две категории, за которые предусмотрена разная ответственность.

«Одной из целей данных изменений является формирование негативного общественного отношения к любым действиям по подготовке терактов, которая является не менее опасным деянием, чем сам теракт», – подчеркнул глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее в окончательном чтении закон об увеличении срока лишения свободы вплоть до пожизненного заключения за вербовку в ряды террористических организаций приняла Госдума. Как писал «Новый День», решение было принято на фоне активизации вербовщиков. Депутаты отметили, что в Сирии международные террористические организации понесли серьезные потери, потому они остро нуждаются в пополнении своих рядов, чему следует противодействовать.

По словам одного из авторов законопроекта единоросса Адальби Шхагошева, ежедневно во всем мире вербовке подвергаются более тысячи человек. Народные избранники ужесточили наказание за финансирование терроризма, а также за склонение к нему и вербовку. За вербовку злоумышленнику будет грозить от 5 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 5 до 10 лет) за вербовку и склонение к публичным призывам или к оправданию терроризма, к захвату заложников, если в результате никто не погиб.

Более серьезное наказание – лишение свободы от 8 до 15 лет или пожизненное заключение – предлагается за вербовку, если действия привели к гибели людей, к угону самолета или поезда для совершения теракта. Если вербовка была совершена с использованием служебного положения, то предусматривается наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет, со штрафом до 1 млн рублей или пожизненное лишение свободы.

Также были внесены нормы об установлении наказания за «пропаганду терроризма». Под этим имеется в виду распространение информации для «убеждения в привлекательности идеологии терроризма». За такое деяние будет грозить штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей либо наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Москва, Иван Гридин

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