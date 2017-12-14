Госдума утвердила пожизненное для вербовщиков в террористы

Госдума приняла в окончательном чтении закон об увеличении срока лишения свободы вплоть до пожизненного заключения за вербовку в ряды террористических организаций. Решение было принято на фоне активизации вербовщиков. Депутаты отметили, что в Сирии международные террористические организации понесли серьезные потери, потому они остро нуждаются в пополнении своих рядов, чему следует противодействовать.

По словам одного из авторов законопроекта единоросса Адальби Шхагошева, ежедневно во всем мире вербовке подвергаются более тысячи человек, пишет РГ. Народные избранники ужесточили наказание за финансирование терроризма, а также за склонение к нему и вербовку. За вербовку злоумышленнику будет грозить от 5 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 5 до 10 лет) за вербовку и склонение к публичным призывам или к оправданию терроризма, к захвату заложников, если в результате никто не погиб.

Более серьезное наказание – лишение свободы от 8 до 15 лет или пожизненное заключение – предлагается за вербовку, если действия привели к гибели людей, к угону самолета или поезда для совершения теракта. Если вербовка была совершена с использованием служебного положения, то предусматривается наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет, со штрафом до 1 млн рублей или пожизненное лишение свободы.

Ко второму чтению также были внесены нормы об установлении наказания за «пропаганду терроризма». Под этим имеется в виду распространение информации для «убеждения в привлекательности идеологии терроризма». За такое деяние будет грозить штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей либо наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Москва, Иван Гридин

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