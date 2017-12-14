В Петербурге вынесли приговор вербовщику в террористы

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил вербовщика в запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ) к пяти годам лишения свободы. Заседание состоялось в здании Ленинградского окружного суда.

Как отмечает РИА «Новости», ранее сообщалось, что в апреле в Петербурге были задержаны и заключены под стражу выходцы из Средней Азии: братья Атабек и Азизбек Рустамовы, Уула Исламбек Ойбек, Журабек Муратов, Бахадир Мадрахимов, Феруз Инаков, Шухрат Сатымбаев и Искандер Нурбаев, Айжигит Айтматов и Обид Абдыраимов. Им были предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности путем склонения, вербовки, финансирования, вооружения или подготовки террористов.

Уроженец киргизского города Ош Обид Абдыраимов признался, что с июля 2015 по апрель 2017 года занимался в Петербурге вербовкой выходцев из Средней Азии в ряды ИГ (запрещена в РФ). «Признать Абдыраимова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», – сказал судья. Гособвинение просило приговорить Абдыраимова к шести годам заключения.

Адвокат подсудимого Виталий Фоменко подтвердил, что его подзащитный «никак не связан с терактом в метро». Согласно материалам дела, Абдыраимов сумел завербовать двух человек, которые через Турцию добрались до территории, контролируемой ИГ (запрещена в РФ) в Сирии. Впоследствии один из них вернулся в Россию.

Как писал «Новый День», сегодня, 14 декабря, Госдума приняла в окончательном чтении закон об увеличении срока лишения свободы вплоть до пожизненного заключения за вербовку в ряды террористических организаций. Решение было принято на фоне активизации вербовщиков. Депутаты отметили, что в Сирии международные террористические организации понесли серьезные потери, потому они остро нуждаются в пополнении своих рядов, чему следует противодействовать.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 14.12.17

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